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Последний избирательный участок за рубежом открылся в США

Выборы в Казахстане Фото: МИД РК
Открылся последний избирательный участок за рубежом. Он находится в американском городе Сан-Франциско, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает МИД РК.

Стоит отметить, что разница между Астаной и Сан-Франциско во времени составляет 14 часов. Поэтому, когда в Казахстане участки закрываются, на восточном побережье США ранее утро.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

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