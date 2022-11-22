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Илона Маска призывают лишить гражданства США из-за подлога документов

Призывают лишить гражданства США Фото: Facebook/Elon Musk: SpaceX, Tesla, Solar City
Американского миллиардера, основателя компаний SpaceX и Tesla и теперь владельца соцсети Twitter Илон Маска подозревают в серьезном преступлении - подделка документов и нелегальное проживание в Штатах. За это его якобы могут лишить гражданства США, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили расследователи Сapitol Hunters в Twitter.

Они утверждают, что Илон Маск не получал высшего образования по физике в университете Пенсильвания в 1995 году, а его диплом - просто подделка. Известно лишь, что в 1997 году бизнесмен получил диплом бакалавра по экономике этого вуза.

Расследователи также говорят, что миллиардер не поступал на программу PhD в Стэнфорде.

Как известно, Илон Маск родом из Претории, города в Южно-Африканской республике. Будущий миллиардер в 17 лет поехал в Канаду и учился в Университете Куинс в Кингстоне.

Через два года продолжил обучение в США. Сapitol Hunters заинтересовал именно этот период. Нарушение миграционного законодательства США - серьезное преступление, которое может стоить миллиардеру гражданства, предупредили расследователи. Здесь же они признали, что заниматься депортацией миллиардера, по понятным причинам, никто не будет, но призывают не доверять человеку, который начал свою карьеру со лжи.

Стоит отметить, что 7 ноября новый владелец Twitter Илон Маск призвал на выборах в Конгресс США голосовать за республиканцев. Затем Илон Маск разблокировал Twitter-аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.

К моменту написания новости твит группы Сapitol Hunters был недоступен.

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