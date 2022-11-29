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Премьер потребовал от руководства ArcelorMittal обезопасить работников комбината

Премьер потребовал от руководства ArcelorMittal обезопасить работников комбината Фото: primeminister.kz
Глава Кабмина РК Алихан Смаилов указал руководству предприятия на упущения в обеспечении промбезопасности и потребовал исправить ситуацию в "АрселорМиттал Темиртау", сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов провел накануне встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal по СНГ Виджаем Гоялом и генеральным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наиром, на которой заявил, что исполнение обязательств компании будет находиться на особом контроле правительства.

Он особо подчеркнул, что упущения приводят к гибели и травмированию работников, обозначил проблему негативного влияния комбината на экологию, а также поднял вопрос недостаточного объема инвестиций, направляемых на модернизацию производства.

В свою очередь Виджай Гоял отметил, что специально прибыл в Казахстан, чтобы лично разобраться в ситуации и разработать пакет дополнительных мер для решения проблемных вопросов.

Ранее сообщали о том, что "АрселорМиттал Темиртау" грозил большой штраф из-за загрязнения экологии и постоянных аварий на шахтах.

Так, 3 ноября 2022 года примерно в 03:00 произошла трагедия на шахте имени Ленина в Карагандинской области. В компании "Арселор Миттал Темиртау" заявили, что на шахте при бурении газодренажных скважин случился внезапный выброс газа, а позже в тоннеле начался пожар. В момент происшествия под землей находились 106 работников предприятия, 101 из них был эвакуирован.

Спасти пятерых горняков не удалось, они погибли, еще четверо пострадали и были экстренно госпитализированы.

21 ноября сам президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Карагандинской области Жениса Касымбека и заслушал отчет о ситуации в компании "АрселорМиттал Темиртау".

23 ноября госкомиссия по выявлению причины аварии на шахте им. Ленина завершила работу. Ею была определена 100% вина работодателя в случившемся.

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Елена Вебер
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