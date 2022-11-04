Большой штраф готовят для "АрселорМиттал Темиртау" по итогам проверок

Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов в кулуарах встречи главы Минэкологии с населением рассказал, что "АрселорМиттал Темиртау" будет выписан большой штраф за загрязнение экологии, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Комитета, в настоящее время завершается проверка по поводу несоблюдения экологических нормативов со стороны "АрселорМиттал Темиртау".

Мы сейчас закончили проверку. Выявили проблемы по отходам, по очистным сооружениям, по выбросам, по выполнению природоохранных мер. Сейчас готовим большой штраф. Более того, предприятие оказало определенное воспрепятствование в доступе на проверку. Зулфухар Жолдасов

Он добавил, что штраф скорее всего будет в размере нескольких миллиардов тенге.

Мы сейчас считаем. Думаю, штраф на несколько млрд тенге мы будем готовить. Суть не в штрафе, мы будем заставлять их сейчас снижать объемы выбросов. Зулфухар Жолдасов

Представитель ведомства уточнил, что сейчас идет кампания по выдаче разрешений.

В прошлом году мы снизили больше, чем на 100 тысяч лимитированных объемов, что составляет больше 30%. В этом году они должны обеспечить снижение выбросов с 250 тысяч до 210 тысяч. Если это не будет выполнено, мы готовы не выдавать разрешение вплоть до приостановки производства. Зулфухар Жолдасов

Как он заключил, до 2025 года предприятие обязуется снизить выбросы на 30%.

3 ноября 2022 года примерно в 03:00 произошла трагедия на шахте имени Ленина в Карагандинской области. В компании "Арселор Миттал Темиртау" заявили, что на шахте при бурении газодренажных скважин случился внезапный выброс газа, а позже в тоннеле начался пожар. В момент происшествия под землей находились 106 работников предприятия, 101 из них был эвакуирован.

Спасти пятерых горняков не удалось, они погибли, еще четверо пострадали. В результате мощного взрыва погибли пять металлургов, еще четверо были экстренно госпитализированы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте. Семьям погибших и пострадавших при выбросе газа на шахте будет оказана помощь

Спасатели рассказали подробности трагедии на шахте в Шахтинске. В спасательных работах на шахте в Шахтинске на глубине 830 метров приняли участие 35 человек.

Акимат Карагандинской области опубликовал список погибших при аварии на шахте в Шахтинске. Видео с портретами погибших горняков распространили в Сети.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на брифинге в СЦК рассказал, сколько аварий было на шахте имени Ленина в Карагандинской области с ее открытия.