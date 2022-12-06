Жумангарин рассказал, вернут ли Экибастузскую ТЭЦ в госсобственность

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах правительства ответил на вопрос о возвращении Экибастузской ТЭЦ в государственную собственность, передает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов, вице-премьер отметил, что состояние ТЭЦ необходимо изучить перед передачей в госсобственность.

"Вопрос на стадии анализа. Прежде чем принимать подобного рода решения, необходимо изучить ее состояние. Если это будет непосильное бремя для государства, фактически мы сделаем подарок собственнику, забрав объект себе, и будем в него вкладывать средства. Необходимо сначала рассмотреть вопрос совместного исправления ситуации". Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин

Ночью 27 ноября 2022 года в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что в Экибастузе подали тепло во все подвалы жилых домов. В списке объектов, где идут аварийные работы, числится 71 многоэтажка.