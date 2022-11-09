Главу "Астана-Зеленстрой" будут судить за взятку в 9 млн тенге

Антикоррупционная служба завершила расследование уголовного дела в отношении генерального директора ТОО "Астана-Зеленстрой" Айбара Наурызали по факту получения взятки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Антикоре, 2 сентября Айбар Наурызали получил деньги в размере 9 млн тенге от директора ТОО "Табиғат НС Сервис" С. Карловой. Компания должна была беспрепятственно подписать акты выполненных работ по договорам о госзакупках по озеленению районов Алматы и Есиль города Астаны.

Обвинения Айбара Наурызали подтверждаются материалами дела и показаниями свидетелей. Его не задерживали, так как он полностью признал свою вину. В дальнейшем суд примет окончательное решение.