Как прошла церемония инаугурации президента Токаева

26 ноября избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев участвовал в церемонии инаугурации. Там глава государства отметил ключевые моменты своей предвыборной программы, а также указал направления развития страны в период президентства, сообщает Zakon.kz.

На церемонии инаугурации присутствовал политический истеблишмент Казахстана и иностранный дипломатический корпус, аккредитованный в РК. Такой же механизм был в ходе инаугурации в 2019 году.

Касым-Жомарт Токаев принес присягу на государственном языке.

Глава Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение президента.

Выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября. Всего было шесть кандидатов. Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов избирателей.

11.26. Церемония инаугурации завершилась.





Фото: ТРК Президента







11.25. Токаев: Только сохранив благополучие страны, единство народа и территориальную целостность, мы сможем сделать нашу государственность незыблемой.

"Мой священный долг как сына казахского народа и Президента Казахстана – хранить эти непреложные ценности. Могут прямо сказать: любая должность временна, но народ вечен. Верю, что в предстоящие семь лет я при поддержке народа с честью выполню свою президентскую миссию. У нас одна Родина, одно государство, один народ! Так давайте будем едины! Пусть процветает наша страна! Да здравствует наша Родина – Республика Казахстан! Да здравствует наш народ! Пусть будет благополучен наш народ! Да здравствует независимый Казахстан!" Касым-Жомарт Токаев





11.20. Токаев подпишет указ о назначении выборов в Сенат.





"Мы продолжим планомерный процесс политической модернизации. Сегодня я также подпишу указ "О назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан". Таким образом, очередные выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса Сената". Касым-Жомарт Токаев





11.18. Первый указ, который подпишет президент, будет касаться развития села. Токаев даст поручение правительству разработать концепцию развития села сроком на 5 лет.

11.16. Токаев: На госслужбу привлечем новых управленцев из реального сектора, прошедших отбор в соответствии с принципами меритократии и открытой конкуренции.

11.15. Токаев: Равенство всех перед законом – ключевое условие долгосрочного прогресса нашего государства.

"Мы будем неизменно следовать принципу "разные мнения, но единая нация". Мы должны всячески укреплять исторический актив нашего народа, выраженный в формуле "единство в многообразии". Провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации, и, в конечном счете, направленные против нашего государства, будут жестко пресекаться". Касым-Жомарт Токаев





11.11. Касым-Жомарт Токаев: Все, кто незаконно препятствуют развитию малого и среднего бизнеса, будут привлекаться к строгому наказанию согласно закону.

По словам президента, приоритетная задача – устранить все искусственные барьеры и ограничения, сдерживающие предпринимательский дух казахстанцев.

"Предприниматели должны навсегда забыть о беспричинных проверках их бизнеса, они будут иметь дело только с налоговыми ревизиями. Государство и бизнес – это естественные партнеры. Все, кто незаконно препятствуют развитию малого и среднего бизнеса, будут привлекаться к строгому наказанию согласно закону. Нам предстоит заняться реальной индустриализацией, строительством и модернизацией инфраструктуры. Важно, чтобы каждый регион нашей огромной страны получил новый импульс к развитию". Касым-Жомарт Токаев





Фото: ТРК Президента



11.10. Токаев поблагодарил всех казахстанцев, принявших участие в выборах.

"Особо признателен тем, кто активно участвовал в кампании, наблюдателям, журналистам. Хочу высказать свое уважение кандидатам в президенты. Политические партии и общественные объединения показали свою готовность сплотиться в ответственный момент. Благодарю членов Народной коалиции, выдвинувшей меня единым кандидатом в президенты. Я несу ответственность не только перед гражданами, которые проголосовали за меня, но и перед всем народом Казахстана. Народная мудрость гласит: "Зачем тебе богатство, если оно нажито нечестным путем, зачем тебе власть, если ты не строишь справедливость". Это мой жизненный принцип, которому я неукоснительно следую". Касым-Жомарт Токаев





11.07. Касым-Жомарт Токаев: Доверие народа – это самая высокая ценность, которую невозможно сравнить ни с чем.

Глава государства расценил итоги выборов, как поддержку его политической платформы и мандат доверия на реализацию планов на предстоящий период.

"Возглавлять страну, пользуясь всенародной поддержкой, – это высокая честь и колоссальная ответственность. Расцениваю это как уникальную возможность в предстоящие семь лет исполнить свой долг перед нынешним и будущими поколениями. У казахов есть благородное понятие «аманат» – завет. Доверие народа – это вверенный мне аманат. И исполнить его – мой священный долг. Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа и превратить Казахстан в процветающее и благополучное государство". Касым-Жомарт Токаев





11.05. Президент Токаев отметил, что впереди Казахстан ждет кардинальное обновление всех ветвей власти, а президентские выборы открыли новый политический сезон.

"Избирательная кампания продлилась около трех месяцев. За этот период высказывались разные мнения, состоялись содержательные дискуссии о будущем нашей страны. Граждане показали неравнодушное отношение к своему будущему. Стало очевидным, что гражданское общество стало полноценным институтом. На политической арене появились новые личности. 20 ноября народ сделал свой выбор". Касым-Жомарт Токаев





Президент подчеркнул, что по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов выборы прошли справедливо и открыто. Особенно высокой была активность народа. Некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями.

"Прошедшая кампания показала, что интересы страны объединяют всех нас. Во все времена у наших предков единство народа было превыше всего. Мы продемонстрировали миру, что являемся современным и цивилизованным государством и храним верность пути наших отцов и дедов. Таким образом, мы вновь доказали силу нашего единства". Касым-Жомарт Токаев





11.02.





"Этот год был особенно важным для нашего народа. Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. Инициированные нами масштабные преобразования положили начало коренным переменам. Осуществлена конституционная реформа. Всесторонне обновлены все сферы государственной жизни. Благодаря этим изменениям крепнет вера народа в светлое будущее. В этом я убедился лично во время поездок по регионам и встреч с гражданами. Прошедший референдум продемонстрировал всеобщую поддержку новых инициатив. Стремление казахстанцев к позитивным изменениям придало мощный импульс нашей работе. Мы непременно доведем начатые реформы до конца. Согласно новым конституционным нормам, Президент избирается на один срок продолжительностью семь лет. Это откроет дорогу к власти новому поколению политиков. Уверен, это правильное решение". Касым-Жомарт Токаев





11.00. Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров вручил удостоверение президента Касым-Жомарту Токаеву.





Фото: ТРК Президента







Фото: ТРК Президента







10.59. Прозвучал государственный гимн.





Фото: ТРК Президента







10:57.





"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан" Касым-Жомарт Токаев





10:57. Президент зачитал текст присяги.

10:56. Касым-Жомарт Токаев вошел в зал.





Фото: ТРК Президента



10:54. В зал внесли Конституцию Казахстана.







Фото: Zakon.kz



10:52. В зал внесли штандарт президента.

Фото: ТРК Президента



10:44. На церемонию инаугурации пришел Нурсултан Назарбаев.

10:35. Корреспонденты Zakon.kz находятся во Дворце независимости. Гости инаугурации начали собираться во дворце с 09:00.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz