Акорда опубликовала фотографии с инаугурации президента

26 ноября во Дворце Независимости состоялась церемония инаугурации президента Касым-Жомарта Токаева. В пресс-службе Акорды поделились фотографиями с торжественного мероприятия, сообщает Zakon.kz.





Фото: akorda.kz



Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. С таких слов началось выступление главы государства Касым-Жомарта Токаева на церемонии инаугурации.





Фото: akorda.kz



Также в своей речи во время инаугурации Касым-Жомарт Токаев заявил, что любая должность временна, но народ вечен, и призвал к единству.

Фото: akorda.kz







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Фото: akorda.kz







Фото: akorda.kz



Фото: akorda.kz



С полным текстом выступления Касым-Жомарта Токаева на церемонии инаугурации можно ознакомиться по ссылке.

Фото: akorda.kz















Фото: akorda.kz







Фото: akorda.kz



Фото: akorda.kz



После церемонии Токаев подписал ряд указов: о развитии сел, о возврате в Казахстан незаконно выведенных активов. Также стало известно, что выборы в Сенат пройдут 14 января 2023 года.