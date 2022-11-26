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Акорда опубликовала фотографии с инаугурации президента

Акорда опубликовала фотографии с инаугурации президента Фото: akorda.kz
26 ноября во Дворце Независимости состоялась церемония инаугурации президента Касым-Жомарта Токаева. В пресс-службе Акорды поделились фотографиями с торжественного мероприятия, сообщает Zakon.kz.


Акорда опубликовала фотографии с инаугурации президента

Фото: akorda.kz

Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. С таких слов началось выступление главы государства Касым-Жомарта Токаева на церемонии инаугурации.


Акорда опубликовала фотографии с инаугурации президента

Фото: akorda.kz

Также в своей речи во время инаугурации Касым-Жомарт Токаев заявил, что любая должность временна, но народ вечен, и призвал к единству.

Акорда опубликовала фотографии с инаугурации президента

Фото: akorda.kz


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Акорда опубликовала фотографии с инаугурации президента

Фото: akorda.kz


Акорда опубликовала фотографии с инаугурации президента

Фото: akorda.kz

Акорда опубликовала фотографии с инаугурации президента

Фото: akorda.kz

С полным текстом выступления Касым-Жомарта Токаева на церемонии инаугурации можно ознакомиться по ссылке.

Акорда опубликовала фотографии с инаугурации президента

Фото: akorda.kz




Акорда опубликовала фотографии с инаугурации президента

Фото: akorda.kz


Акорда опубликовала фотографии с инаугурации президента

Фото: akorda.kz

Акорда опубликовала фотографии с инаугурации президента

Фото: akorda.kz

После церемонии Токаев подписал ряд указов: о развитии сел, о возврате в Казахстан незаконно выведенных активов. Также стало известно, что выборы в Сенат пройдут 14 января 2023 года.

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