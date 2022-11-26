Акорда опубликовала фотографии с инаугурации президента
Фото: akorda.kz
Казахстан вступает в новую эпоху своего развития. С таких слов началось выступление главы государства Касым-Жомарта Токаева на церемонии инаугурации.
Фото: akorda.kz
Также в своей речи во время инаугурации Касым-Жомарт Токаев заявил, что любая должность временна, но народ вечен, и призвал к единству.
Фото: akorda.kz
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Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
С полным текстом выступления Касым-Жомарта Токаева на церемонии инаугурации можно ознакомиться по ссылке.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
После церемонии Токаев подписал ряд указов: о развитии сел, о возврате в Казахстан незаконно выведенных активов. Также стало известно, что выборы в Сенат пройдут 14 января 2023 года.