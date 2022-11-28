Из-за обогревателей в Экибастузе возросла нагрузка на электросети

Председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Сунгат Есимханов заявил о том, что из-за аварии на теплосетях в городе Экибастузе возросла нагрузка на электросети. В частности, из-за бытовых обогревателей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет рavlodarnews.kz, 32 мегаватта – обычная средняя нагрузка, а в пик отключения отопления в городе она доходила до 52. Однако, по словам Есимханова, в этой ситуации удалось среагировать быстро.

"Но коллеги из сетевой компании сработали. Были, конечно, точечные отключения из-за перегрузов. Но это быстро отрабатывалось", – подчеркнул председатель.

Кроме того, известно, что основная помощь нужна 17 многоквартирным домам. По словам и.о. акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, акимат работает над тем, чтобы разредить людей.

В данное время, отметил Скаков, пострадавшим жильцам оказывается вся необходимая помощь.

27 ноября в 01:30 в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях. В связи со случившимся президент Казахстана поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергетических активов в городах страны.





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