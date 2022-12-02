Коммунальным службам Экибастуза устранять последствия аварии помогает МЧС

С первых дней аварии подразделения МЧС по Павлодарской области задействованы в помощи коммунальным службам для ликвидации последствий аварии, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, предоставлены насосы для откачки воды в местах затопления, оказана помощь в эвакуации детей и пациентов больниц из Экибастуза в Павлодар. С целью обогрева подвальных помещений обеспечено функционирование тепловых пушек с установкой бензиновых генераторов.



"Сегодня в город Экибастуз дополнительно направлена группировка МЧС, в состав которой вошли спасатели ДЧС г. Астана, Акмолинской, Жамбылской и Карагандинской областей и личный состав воинской части 52859. Направленная группировка укомплектована средствами обогрева (тепловые пушки), автономными источниками электрического питания, осветительными приборами и средствами связи". Пресс-служба МЧС РК





Фото: пресс-служба МЧС РК



Уточняется, что проведено распределение сил и средств по аварийным участкам теплосетей. Совместно с коммунальными службами осуществляются работы по отогреву внутриквартальных сетей теплоснабжения. Вместе с тем развернуты пункты обогрева коммунальных служб и задействованных организаций.





Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.



В Минэнерго уточнили, что авария произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях. При этом представители министерства сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

В связи со случившимся президент Казахстана поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергетических активов в городах страны.





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