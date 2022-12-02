Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Коммунальным службам Экибастуза устранять последствия аварии помогает МЧС

МЧС Фото: пресс-служба МЧС РК
С первых дней аварии подразделения МЧС по Павлодарской области задействованы в помощи коммунальным службам для ликвидации последствий аварии, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, предоставлены насосы для откачки воды в местах затопления, оказана помощь в эвакуации детей и пациентов больниц из Экибастуза в Павлодар. С целью обогрева подвальных помещений обеспечено функционирование тепловых пушек с установкой бензиновых генераторов.  

"Сегодня в город Экибастуз дополнительно направлена группировка МЧС, в состав которой вошли спасатели ДЧС г. Астана, Акмолинской, Жамбылской и Карагандинской областей и личный состав воинской части 52859. Направленная группировка укомплектована средствами обогрева (тепловые пушки), автономными источниками электрического питания, осветительными приборами и средствами связи".Пресс-служба МЧС РК


Экибастуз

Фото: пресс-служба МЧС РК

Уточняется, что проведено распределение сил и средств по аварийным участкам теплосетей. Совместно с коммунальными службами осуществляются работы по отогреву внутриквартальных сетей теплоснабжения. Вместе с тем развернуты пункты обогрева коммунальных служб и задействованных организаций.


Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.

В Минэнерго уточнили, что авария произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях. При этом представители министерства сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. 

В связи со случившимся президент Казахстана поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергетических активов в городах страны.


Новость по теме

В Экибастузе более 40 домов все еще остаются без воды

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Читайте также

В области Абай пожилая пара с 3-летним ребенком насмерть замерзли на улице

В Шымкенте учитель проткнула ручкой руку пятиклассника

Суд оставил приговор убийце Томирис Байсафы без изменений

Елена Беляева
МЧС РК Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
ЕНПФ обратился к казахстанцам
ЕНПФ обратился к казахстанцам
Более млрд тенге украли частные судебные исполнители
Более миллиарда тенге украли частные судебные исполнители
Названы шесть пар знаков зодиака, которые никогда не будут вместе
Названы шесть пар знаков зодиака, которые никогда не будут вместе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления