Коммунальным службам Экибастуза устранять последствия аварии помогает МЧС
Как рассказали в пресс-службе ведомства, предоставлены насосы для откачки воды в местах затопления, оказана помощь в эвакуации детей и пациентов больниц из Экибастуза в Павлодар. С целью обогрева подвальных помещений обеспечено функционирование тепловых пушек с установкой бензиновых генераторов.
"Сегодня в город Экибастуз дополнительно направлена группировка МЧС, в состав которой вошли спасатели ДЧС г. Астана, Акмолинской, Жамбылской и Карагандинской областей и личный состав воинской части 52859. Направленная группировка укомплектована средствами обогрева (тепловые пушки), автономными источниками электрического питания, осветительными приборами и средствами связи".Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Уточняется, что проведено распределение сил и средств по аварийным участкам теплосетей. Совместно с коммунальными службами осуществляются работы по отогреву внутриквартальных сетей теплоснабжения. Вместе с тем развернуты пункты обогрева коммунальных служб и задействованных организаций.
Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.
В Минэнерго уточнили, что авария произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях. При этом представители министерства сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.
В связи со случившимся президент Казахстана поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергетических активов в городах страны.
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