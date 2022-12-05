Синоптики рассказали, какой будет погода 6 декабря

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, лишь на востоке, в центре страны – без осадков. На северо-западе, юге области возможен туман, на юге – гололед.

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -29...-31°С, днем -20...-22°С.

В Алматы переменная облачность, ночью снег. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°С, днем -3...-5°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14°С, днем -2...-4°С.