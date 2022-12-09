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В Нацбанке рассказали, что влияло на курс тенге в течение месяца

что влияло на курс тенге в ноябре Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова отметила, что по итогам месяца курс тенге практически не изменился, сообщает Zakon.kz.

Поддержку валютному рынку оказывали продажи экспортеров в целях исполнения обязательств по выплате квартальных налогов, а также продажи субъектов квазигосударственного сектора в рамках обязательной реализации части валютной выручки в объеме 500 млн долларов. 

Валютный рынок по-прежнему характеризуется умеренной волатильностью и сбалансированностью, в течение месяца интервенции не осуществлялись. 

"В течение ноября в целях обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет Национальным банком было продано 70 млн долларов на валютном рынке. При этом объем операций не превышал 10 млн долларов в течение отдельного торгового дня. Это все операции Национального банка на валютном рынке в течение ноября, никаких "скрытых" операций не проводилось".Алия Молдабекова

Она отметила, что в рамках принципа транспарентности Нацбанк на ежемесячной основе предоставляет полную информацию о действиях на валютном рынке, включая конвертации средств Нацфонда и других фондов под управлением Нацбанка. 

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