В Нацбанке рассказали, что влияло на курс тенге в течение месяца

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова отметила, что по итогам месяца курс тенге практически не изменился, сообщает Zakon.kz.

Поддержку валютному рынку оказывали продажи экспортеров в целях исполнения обязательств по выплате квартальных налогов, а также продажи субъектов квазигосударственного сектора в рамках обязательной реализации части валютной выручки в объеме 500 млн долларов.



Валютный рынок по-прежнему характеризуется умеренной волатильностью и сбалансированностью, в течение месяца интервенции не осуществлялись.

"В течение ноября в целях обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет Национальным банком было продано 70 млн долларов на валютном рынке. При этом объем операций не превышал 10 млн долларов в течение отдельного торгового дня. Это все операции Национального банка на валютном рынке в течение ноября, никаких "скрытых" операций не проводилось". Алия Молдабекова

Она отметила, что в рамках принципа транспарентности Нацбанк на ежемесячной основе предоставляет полную информацию о действиях на валютном рынке, включая конвертации средств Нацфонда и других фондов под управлением Нацбанка.