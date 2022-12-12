Сотрудников ДЧС наградили за спасение замерзающего Экибастуза

В Экибастузе состоялась торжественная церемония награждения сотрудников ДЧС, которые помогали в ликвидации последствий коммунальной аварии, сообщает Zakon.kz.

Как отметил аким города Аян Бейсекин, в эти непростые дни для экибастузцев сотрудники ДЧС внесли вклад за спасение жизнедеятельности города. Задача была архисложная, приходилось работать в непростых условиях.

"Благодаря вашим усилиям, мы смогли спасти жилой фонд, а это порядка 70 многоквартирных жилых домов, которые остались без отопления. И все эти дни благодаря вашим усилиям, вашему труду, нам удалось спасти наш жилой фонд и помочь нашим людям. Выражаю безмерную благодарность от имени всех жителей нашего города, руководства области. Ваши имена золотыми буквами вписаны в историю нашего города!". Аян Бейсекин

Почетными грамотами и благодарственными грамотами были награждены сотрудники ЧС города Астана, Карагандинской области, Акмолинской области, Жамбылской области и воинской части № 52 859 за значительный вклад, безупречное выполнение своих обязанностей, а также за добросовестную и результативную работу, усердие и высокий профессионализм, проявленные при отработке оперативных задач по ликвидации ЧС.