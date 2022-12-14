Скляр о ситуации в Экибастузе: Не было вселенской катастрофы

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр 14 декабря заявил, что вселенской катастрофы в Экибастузе не было, поскольку без тепла остались только три микрорайона, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам первого вице-премьера, всего в Экибастузе 689 многоэтажных жилых домов.

Во время ЧС открыли 15 пунктов обогрева, но многие жители остались в квартирах, охраняли жилье и находились там, когда проводилась замена радиаторов.

"Вселенской катастрофы, что весь город замерз, не было. Слово "замерзающий Экибастуз" в данном случае относится к трем микрорайонам. Да, это очень много – 5100 квартир, 13 тыс. жильцов. В течение 7-10 дней в разный период 149 домов отключили сразу же во время аварии. 79 домов подключили в первый же день и по 70 домам велась работа. Но, согласитесь, 689 многоэтажных домов и 70 – это несколько разные цифры. Говорить о том, что весь город замерз – это по меньшей мере некорректно". Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр

Журналисты также поинтересовались у Романа Скляра, где он находился во время ЧС.

"Я обошел, наверное, сотни квартир. Штаб находился на ТЭЦ. Я выполнял свои обязанности так, как считал нужным. С раннего утра до поздней ночи мы работали все вместе. Но работал не я один, работал целый штаб, куда входили руководители крупнейших градообразующих предприятий Экибастуза, которые и выполнили эту работу". Роман Скляр

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.



28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.



4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.