Гигантский аквариум лопнул в отеле Берлина и затопил улицу

В Берлине в отеле Dom Aquarée лопнул огромный аквариум, вода хлынула и затопила близлежащую улицу, кроме того, пострадали два человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишут немецкие СМИ, поток воды из 16-метровго аквариума затопил кафе, унося столы и стулья, и вырвался наружу. Близлежащую улицу пришлось перекрыть из-за потоков воды.

Причина, по которой аквариум лопнул, пока неизвестна. Но понятно, что восстановлению он не подлежит.

Вместе с водой на морозе оказалось около 1500 рыб примерно 100 различных видов.



В момент аварии в отеле находилось около 350 человек. Гости отеля пакуют чемоданы: их попросили эвакуироваться. Стало известно о двух пострадавших, однако не сообщается, речь идет о сотрудниках отеля или постояльцах.



На месте дежурят порядка 100 сотрудников аварийно-спасательных служб.







