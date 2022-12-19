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Мусин высказался о штрафах в отношении операторов сотовой связи

операторы сотовой связи, потребители, штрафы Фото: primeminister.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правчасе в Мажилисе 19 декабря рассказал, на какую сумму оштрафованы операторы сотовой связи из-за низкого качества связи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Багдат Мусин также рассказал о мерах, принимаемых в отношении операторов сотовой связи. 

"Сейчас рост штрафных санкций. Это заставляет операторов ответственно относиться к своей инфраструктуре и удовлетворять потребителей, то есть наших граждан. Штрафной механизм поднял доходы бюджета – всего в 2022 году проведена 1051 проверка, выписано штрафов на сумму 1,2 млрд тенге. Мы выявили, что 44% не соответствует стандартам, те есть идет нарушение стандартов, поэтому мы накладывали штрафы". Глава МЦРИАП Багдат Мусин

11 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который ужесточает наказание за некачественные услуги связи и интернета.

Периодически казахстанцы продолжают жаловаться на сбои в работе интернета. В частности, на сбои жаловались пользователи всех казахстанских операторов связи.

26 октября операторы связи заплатили около 271 млн тенге за плохой интернет. 

19 декабря стало известно, что Казахстан признали страной с самой дешевой связью и быстрым интернетом в Центральной Азии. Такие данные представлены в исследовании International Telecommunication Union (ITU).


 

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