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Кайрату Кудайбергену вновь продлили содержание под стражей

экс-депутат Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген
Специализированный межрайонный следственный суд Алматы вновь продлил срок ареста экс-депутату маслихата города Кайрату Кудайбергену, сообщает Zakon.kz.

Решение было принято 20 декабря.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Кайрата Кудайбергена до девяти месяцев, то есть до 21 января 2023 года", – говорится в сообщении.

Ранее суд продлевал срок содержания под стражей до 21 декабря.

22 апреля стало известно, что депутата маслихата Алматы задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках. Сроки нахождения под стражей продлевали не один раз. Позже Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat, лишили депутатского мандата.

18 мая адвокат Кайрата Курайбергена Асентай Акаев сообщил, что Антикоррупционная служба завела уголовное дело в отношении сотрудника Межведомственной следственно-оперативной группы. По словам Кайрата Кудайбергена, в камере следственного изолятора он оказывал на него давление, унижая честь и достоинство.

22 июля Кайрат Кудайберген заболел COVID-19. Адвокат подал ходатайство об изменении меры пресечения, но ему отказали.

27 октября депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты приняли Закон РК "Об амнистии", согласно которому часть участников январских событий будут освобождены.

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