Кандидатуру Макса Бокаева не допустили на выборы в Сенат

В Специализированном межрайонном административном суде 21 декабря рассмотрено административное дело по иску Макса Бокаева к Атырауской областной территориальной избирательной комиссии, сообщает Zakon.kz.

Бокаев в иске указал, что принятое территориальной избирательной комиссией протокольное решение в отношении его избирательного права должно было соответствовать Конституции РК, Конституционному закону и Пакту. Отказ комиссии в реализации его права на непосредственное участие в управлении делами государства противоречит Конституции и существенно нарушает его конституционные права и свободы как человека и гражданина на участие в управлении делами государства непосредственно.



Он не согласен с решением и считает его незаконным.

"В 2016 году Бокаев был признан виновным в разжигании социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, распространение заведомо ложной информации и нарушение порядка организации и проведения мирных собраний. Он был осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься общественной деятельностью сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Бокаев был освобожден в феврале 2021 года. В настоящее время судимость не погашена". Специализированный межрайонный административный суд Атырауской области

Как отметили в суде, ответчик пояснил, что кандидат Макс Бокаев не соответствует требованиям, так как имеет судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке.

"Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что кандидатура истца не соответствует требованиям, установленным пп.1 п. 4 ст. 4 Конституционного закона "О выборах в РК", так как он имеет судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке". Специализированный межрайонный административный суд Атырауской области

В удовлетворении иска Бокаеву отказано. Решение суда не вступило в законную силу.

Макс Бокаев был задержан 18 мая 2016 года за призывы к участию в несанкционированном митинге. Его обвинили в распространении заведомо ложной информации. В частности, активист в своих публикациях представил ложную интерпретацию изменений в земельное законодательство и акцентировал внимание на передаче правительством 1 млн гектаров сельскохозяйственных земель в аренду Китаю. Данная информация не соответствовала действительности.