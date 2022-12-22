Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Журналист обратил внимание на туфли Токаева в Узбекистане

Журналист обратил внимание на туфли Токаева в Узбекистане Фото: akorda.kz
По словам журналиста Адиля Балтабаева, президент Касым-Жомарт Токаев проводит государственный визит в Узбекистан в обуви отечественного производства, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Это, кстати, не первый раз, когда Касым-Жомарт Токаев отдает предпочтение отечественному продукту".Адиль Балтабаев

Как отметил журналист, глава государства "был в казахстанских туфлях и во время рабочих поездок по регионам нашей страны".

Журналист обратил внимание на туфли Токаева в Узбекистане

Фото: akorda.kz

Журналист обратил внимание на туфли Токаева в Узбекистане

Фото: akorda.kz

Еще в августе 2019 года президент Казахстана в своем Twitter писал, что купил одну пару обуви у молодого предпринимателя для поддержки отечественной продукции.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан 21 декабря 2022 года. В международном аэропорту Ташкента главу государства встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В этот же день президент Казахстана возложил цветы к монументу Независимости, расположенному в парке "Янги Узбекистон", а также посадил дерево на аллее почетных гостей в резиденции лидера Узбекистана.

22 декабря Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте, провел переговоры с Шавкатом Мирзиёевым в узком и расширенном составе.

Читайте также

Токаев рассказал о демаркации казахско-узбекской границы

Токаев и Мирзиёев провели переговоры в узком составе

Динара Халдарова
Интересное Мирзиёев Шавкат Токаев Касым-Жомарт Казахстан Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Самую распространенную фамилию назвали в Казахстане
Самые распространенные фамилии назвали в Казахстане
Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс
Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс
вайнер суд по финпирамиде
Суд над вайнерами в Алматы: с чем не согласны подсудимые
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления