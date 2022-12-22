Журналист обратил внимание на туфли Токаева в Узбекистане

По словам журналиста Адиля Балтабаева, президент Касым-Жомарт Токаев проводит государственный визит в Узбекистан в обуви отечественного производства, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Это, кстати, не первый раз, когда Касым-Жомарт Токаев отдает предпочтение отечественному продукту". Адиль Балтабаев

Как отметил журналист, глава государства "был в казахстанских туфлях и во время рабочих поездок по регионам нашей страны".

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz



Еще в августе 2019 года президент Казахстана в своем Twitter писал, что купил одну пару обуви у молодого предпринимателя для поддержки отечественной продукции.

«Айқын» қарапайым еңбек адамдарын үнемі насихаттайды.Жақында етік тігетін жас кәсіпкер туралы жақсы сұхбат жарияланды. Отандық өнімді қолдау мақсатында мен де бір аяқ киімін сатып алдым.Адал еңбек етіп, нақты кәсіппен айналысуға деген көзқарас орнығуы тиісhttps://t.co/iJPHCvzEqN — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 1, 2019

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан 21 декабря 2022 года. В международном аэропорту Ташкента главу государства встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.



В этот же день президент Казахстана возложил цветы к монументу Независимости, расположенному в парке "Янги Узбекистон", а также посадил дерево на аллее почетных гостей в резиденции лидера Узбекистана.

22 декабря Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте, провел переговоры с Шавкатом Мирзиёевым в узком и расширенном составе.