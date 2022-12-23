В Казахстане завершаются сроки приобретения патента на 2023 год

Налоговую отчетность необходимо представить до 31 декабря текущего года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

В КГД напомнили, что индивидуальным предпринимателям для осуществления деятельности по патенту в 2023 году необходимо до 31 декабря текущего года представить расчет стоимости патента по форме 911.00 в налоговый орган по месту нахождения.

При этом, чтобы не допустить нагрузки на систему и каналы связи в последние дни срока сдачи отчетов, предпринимателей просят представлять налоговую отчетность заблаговременно.

Расчет стоимости патента представляется на бумажном носителе или в электронной форме, в том числе посредством веб-портала "электронное правительство".

Уплата стоимости патента производится налогоплательщиком до представления расчета.

Для получения патента налогоплательщик в расчете стоимости патента указывает сумму предполагаемого дохода, из которой исчисляет сумму ИПН (в размере 1%) и производит исчисление социальных платежей.

С 1 января 2023 года истекает срок действия освобождения от уплаты налогов на доходы, которое ранее применялось в течение трех лет – с 2020 по 2022 год. В связи с чем указанная льгота не будет распространяться на доходы, полученные с 1 января 2023 года.

После представления индивидуальными предпринимателями расчета стоимости патента налоговый орган производит формирование патента в информационной системе налогового органа в течение одного рабочего дня, следующего за датой представления расчета.

Специальный налоговый режим на основе патента вправе применять индивидуальные предприниматели:

у которых предельный доход за год не превышает 3 528 МРП (12 171 600 тенге в 2023 году);

не используют труд работников;

осуществляют деятельность в форме личного предпринимательства.

Кроме того, они осуществляют один из видов деятельности: