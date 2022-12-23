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В Казахстане завершаются сроки приобретения патента на 2023 год

В Казахстане истекают сроки приобретения патента на 2023 год Фото: pixabay
Налоговую отчетность необходимо представить до 31 декабря текущего года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

В КГД напомнили, что индивидуальным предпринимателям для осуществления деятельности по патенту в 2023 году необходимо до 31 декабря текущего года представить расчет стоимости патента по форме 911.00 в налоговый орган по месту нахождения.

При этом, чтобы не допустить нагрузки на систему и каналы связи в последние дни срока сдачи отчетов, предпринимателей просят представлять налоговую отчетность заблаговременно.

Расчет стоимости патента представляется на бумажном носителе или в электронной форме, в том числе посредством веб-портала "электронное правительство".

Уплата стоимости патента производится налогоплательщиком до представления расчета.

Для получения патента налогоплательщик в расчете стоимости патента указывает сумму предполагаемого дохода, из которой исчисляет сумму ИПН (в размере 1%) и производит исчисление социальных платежей.

С 1 января 2023 года истекает срок действия освобождения от уплаты налогов на доходы, которое ранее применялось в течение трех лет – с 2020 по 2022 год. В связи с чем указанная льгота не будет распространяться на доходы, полученные с 1 января 2023 года.

После представления индивидуальными предпринимателями расчета стоимости патента налоговый орган производит формирование патента в информационной системе налогового органа в течение одного рабочего дня, следующего за датой представления расчета.

Специальный налоговый режим на основе патента вправе применять индивидуальные предприниматели:

  • у которых предельный доход за год не превышает 3 528 МРП (12 171 600 тенге в 2023 году);
  • не используют труд работников;
  • осуществляют деятельность в форме личного предпринимательства.

Кроме того, они осуществляют один из видов деятельности:

  • штукатурные работы;
  • столярные и плотницкие работы;
  • работы по покрытию полов и облицовке стен;
  • малярные и стекольные работы;
  • деятельность такси;
  • грузовые перевозки автомобильным транспортом;
  • управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе;
  • деятельность в области фотографии;
  • переводческое (устное и письменное) дело;
  • сдача в имущественный наем (аренду);
  • сдача в имущественный наем (аренду) транспортных средств;
  • прокат и имущественный наем (аренда) развлекательного и спортивного инвентаря;
  • прокат видеозаписей и дисков;
  • прокат и имущественный наем (аренда) прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;
  • сдача в имущественный наем (аренду) сельскохозяйственной техники и оборудования;
  • сдача в имущественный наем (аренду) офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
  • услуги в области спортивного образования и образования специалистов организации досуга;
  • услуги образования в сфере культуры;
  • услуги в области прочего образования;
  • вспомогательные образовательные услуги;
  • деятельность в области искусства;
  • ремонт компьютеров и периферийного оборудования;
  • ремонт коммуникационного оборудования;
  • ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров;
  • парикмахерские услуги;
  • маникюр и педикюр;
  • ветеринарные услуги;
  • услуги по обработке земельных участков;
  • услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;
  • услуги носильщиков на рынках, вокзалах;
  • изготовление и ремонт музыкальных инструментов;
  • выпас домашних животных.

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Лариса Черненко
Комитет миграционной службы Казахстан
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