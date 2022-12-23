В Казахстане завершаются сроки приобретения патента на 2023 год
В КГД напомнили, что индивидуальным предпринимателям для осуществления деятельности по патенту в 2023 году необходимо до 31 декабря текущего года представить расчет стоимости патента по форме 911.00 в налоговый орган по месту нахождения.
При этом, чтобы не допустить нагрузки на систему и каналы связи в последние дни срока сдачи отчетов, предпринимателей просят представлять налоговую отчетность заблаговременно.
Расчет стоимости патента представляется на бумажном носителе или в электронной форме, в том числе посредством веб-портала "электронное правительство".
Уплата стоимости патента производится налогоплательщиком до представления расчета.
Для получения патента налогоплательщик в расчете стоимости патента указывает сумму предполагаемого дохода, из которой исчисляет сумму ИПН (в размере 1%) и производит исчисление социальных платежей.
С 1 января 2023 года истекает срок действия освобождения от уплаты налогов на доходы, которое ранее применялось в течение трех лет – с 2020 по 2022 год. В связи с чем указанная льгота не будет распространяться на доходы, полученные с 1 января 2023 года.
После представления индивидуальными предпринимателями расчета стоимости патента налоговый орган производит формирование патента в информационной системе налогового органа в течение одного рабочего дня, следующего за датой представления расчета.
Специальный налоговый режим на основе патента вправе применять индивидуальные предприниматели:
- у которых предельный доход за год не превышает 3 528 МРП (12 171 600 тенге в 2023 году);
- не используют труд работников;
- осуществляют деятельность в форме личного предпринимательства.
Кроме того, они осуществляют один из видов деятельности:
- штукатурные работы;
- столярные и плотницкие работы;
- работы по покрытию полов и облицовке стен;
- малярные и стекольные работы;
- деятельность такси;
- грузовые перевозки автомобильным транспортом;
- управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе;
- деятельность в области фотографии;
- переводческое (устное и письменное) дело;
- сдача в имущественный наем (аренду);
- сдача в имущественный наем (аренду) транспортных средств;
- прокат и имущественный наем (аренда) развлекательного и спортивного инвентаря;
- прокат видеозаписей и дисков;
- прокат и имущественный наем (аренда) прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;
- сдача в имущественный наем (аренду) сельскохозяйственной техники и оборудования;
- сдача в имущественный наем (аренду) офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- услуги в области спортивного образования и образования специалистов организации досуга;
- услуги образования в сфере культуры;
- услуги в области прочего образования;
- вспомогательные образовательные услуги;
- деятельность в области искусства;
- ремонт компьютеров и периферийного оборудования;
- ремонт коммуникационного оборудования;
- ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров;
- парикмахерские услуги;
- маникюр и педикюр;
- ветеринарные услуги;
- услуги по обработке земельных участков;
- услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;
- услуги носильщиков на рынках, вокзалах;
- изготовление и ремонт музыкальных инструментов;
- выпас домашних животных.