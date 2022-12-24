В Павлодаре два человека пострадали в ДТП
Фото: скриншот видео
Два человека обратились за медицинской помощью в результате дорожной аварии в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Департамента полиции региона, ДТП произошло 24 декабря около 11:30 по улице Ак. Чокина, напротив дома 25.
"Произошло столкновение двух автомашин марки "ГАЗ 3302" и Мitsubishi pajero, которая, от столкновения продолжив движение, совершила наезд на дерево", - говорится в сообщении.
Проводится проверка.
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