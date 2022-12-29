В Экибастузе вновь отключат тепло в ряде домов из-за повреждения на теплосетях

В Экибастузе вновь отключат тепло в ряде жилых многоэтажек и частных домов из-за повреждения на теплосетях, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили Pavlodarnews.kz в ТОО "Экибастузтеплоэнерго", речь идет о внутриквартальной тепловой сети в сторону дома по улице Момышулы, 69. На устранение повреждения потребуется несколько часов.



"В связи с этим 29 декабря с 9 до 17 часов будет отсутствовать теплоснабжение в многоэтажных жилых домах по ул. Момышулы, 65, 67, 69, 71, 73, 79, 81, 83/13, 83а, в частных домах по ул. Наурыз, 16, 160, Момышулы, 66а, 71, 75а, 756, 79а, а также у юридических лиц по Момышулы, 83/13, 85/12", – говорится в сообщении.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.



28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

8 декабря в Экибастузе был отменен режим ЧС.

27 декабря стало известно, что 240 млн тенге разделят между жителями Экибастуза. Деньги выделили владельцы ТЭЦ, чтобы компенсировать затраты горожан за электроэнергию