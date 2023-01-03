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В Жамбылской области из-за сильного ветра ряд домов остались без газа, тепла и света

дорога Фото: скриншот видео
В Жамбылской области из-за сильного ветра ряд домов остались без газа, тепла и света, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в Жамбылской области объявлено штормовое предупреждение.

"Ситуация на дорогах меняется с каждым часом. Следует учитывать ограничение видимости на перевале Куюк и в селе Кошкарата. Закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Западная Европа – Западный Китай от села Бауыржан Момышулы до границы Туркестанской области и на участке дороги областного значения Куюк-Карабастау-Каратау-Жанатас-Саудакент", – говорится в сообщении ведомства региона.

Также сообщается, что в Сарысуском, Таласском районах из-за сильного ветра светофоры выходят из строя, некоторые дома остались без газа, тепла и света. В целях обеспечения мер безопасности, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в данных районах задействован личный состав полиции из города Тараза. Сотрудники полиции оказывают всестороннюю помощь водителям и другим гражданам, оказавшимся в трудной ситуации.

Для очистки дорог от снежных заносов задействованы десятки единиц спецтехники.

"Сотрудники Департамента полиции Жамбылской области работают в усиленном режиме. Более 100 человек эвакуировали на жамбылских трассах. Несмотря на предупреждения об ухудшении погоды, некоторые водители выезжают на дальние расстояния. Департамент полиции Жамбылской области призывает автовладельцев воздержаться от поездок на дальние расстояния, пока ситуация на дорогах не улучшится", – отметили в пресс-службе ДЧС.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области из-за метели на трассах застряли более 200 машин.

Затем в Акмолинской и Жамбылской областях было закрыто движение на нескольких участках республиканских трасс.

Кроме того, в Туркестанской области полицейские обратились к водителям с просьбой не выезжать в дальнюю дорогу.

В Восточно-Казахстанской области из-за метели и гололеда закрыты 6 участков дорог.

В 20:00 в Казахстане были закрыты еще две дороги.

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