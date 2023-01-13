В Экибастузе тепловики ежедневно устраняют от 2 до 4 повреждений

Генеральный директор АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин заявил о том, что не знает, когда ситуация с теплом в Экибастузе нормализуется. По его словам, в городе ежедневно тепловики устраняют от 2 до 4 повреждений, сообщает Zakon.kz.

Также на пресс-конференции в РСК он рассказал, что всему виной состояние оборудования на ТЭЦ.

"За прошедшие сутки из-за сбоя основного оборудования на ТЭЦ произошло снижение параметров отпускаемого теплоносителя. Утром температура на подаче составляла 66 градусов. После ремонтных работ и подъема параметров до 70 градусов в 16:00 возникла необходимость остановить котлоагрегат номер 11 для ремонта. Ожидаем его подключение после 00:00 этих суток с продолжением подъема параметров", – цитирует Pavlodarnews.kz Лесина.

Представитель монополиста отказался давать прогнозы по нормализации теплоснабжения в городе. По его словам, ситуация на станции меняется ежесуточно.

"Спрогнозировать стабильный режим не представляется возможным, на это накладывает свой отпечаток состояние оборудования. Могу только заверить, что руководство станции и "Павлодарэнерго" прилагают все усилия. Ремонтные бригады обеспечены всеми материалами". Вадим Лесин

Он уточнил, что ежедневно устраняется от 2 до 4 повреждений. Всего их обнаружено в Экибастузе 24.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.