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Смертельная давка в Сеуле: полиция предъявила обвинение

Смертельная давка в Сеуле: полиция предъявила обвинение Фото: pixabay
Южнокорейские следователи возложили вину за происшествие в ночном районе Сеула, в результате которого погибло около 160 человек, на отсутствие мер безопасности, сообщает Zakon.kz.

Полиция Южной Кореи выдвигает обвинения в непреднамеренном убийстве и халатности против 23 должностных лиц, включая сотрудников правоохранительных органов, за недостаточные меры безопасности, которые, по их мнению, стали причиной наплыва толпы в прошлом году, в результате которого погибло около 160 человек, передает NBC News.

13 января Сон Чже Хан, возглавлявший специальное расследование инцидента, проведенное Национальным полицейским агентством, заявил, что его команда теперь направит дело в прокуратуру. Среди тех, кому рекомендовано предъявить обвинения, мэр сеульского района Йонгсан и бывший начальник полиции района — двое из шести арестованных.

Результаты 74-дневного полицейского расследования, о которых объявили следователи, показали, что полиция и государственные чиновники в Йонгсане не приняли действенных мер по борьбе со 100-тысячной толпой, праздновавшей Хэллоуин, и практически проигнорировали звонки пешеходов на горячие линии полиции, которые предупреждали о разрастающейся толпе за несколько часов до того, как 29 октября давка обернулась смертельным исходом для 158 человек.

Чиновники также не отреагировали на ситуацию, когда люди начали опрокидываться и давиться в узком переулке, забитом посетителями вечеринки возле отеля Hamilton около 10 часов вечера, не сумев установить эффективный контроль над местом происшествия и позволить спасателям вовремя добраться до пострадавших.

"Неточная оценка ситуации, медленное распространение информации о ситуации, плохое сотрудничество между соответствующими учреждениями и задержки в спасательных операциях были среди наложившихся друг на друга неудач, которые привели к большому количеству жертв".Главный следователь по делу Сон Чже Хан

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