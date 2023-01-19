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Токаев выразил благодарность депутатам Мажилиса Парламента

президент РК Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность депутатам Мажилиса Парламента, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, депутаты проявили высокий профессионализм и ответственность перед гражданами.


"Выражаю благодарность депутатам Мажилиса Парламента седьмого созыва за плодотворную работу по законодательному обеспечению курса на строительство Справедливого Казахстана, решение актуальных социально-экономических проблем страны, активное участие в проведении политических и экономических реформ, продуктивные усилия по обеспечению общественной стабильности и верховенства закона. Депутаты Мажилиса проявили высокий профессионализм, ответственность перед гражданами и подлинный патриотизм", – написал Токаев в Instagram.

Выступая с Посланием народу Казахстана, 1 сентября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести выборы в Парламент и маслихаты в первой половине 2023 года.

19 января 2023 года глава государства провел консультации с председателями палат Парламента Казахстана и премьер-министром по роспуску Мажилиса и досрочному прекращению полномочий маслихатов.

По данным Министерства юстиции, в Казахстане зарегистрировано 7 политических партий:

  • Партия Amanat;
  • Демократическая партия Казахстана "Ак Жол";
  • Народная партия Казахстана;
  • Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";
  • "Общенациональная социал-демократическая партия";
  • Казахстанская партия зеленых "Байтақ";
  • Общественное объединение "Партия "Respublica".

19 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов.

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