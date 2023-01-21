Токаев завершил рабочую поездку в Костанайскую область
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершил рабочую поездку в Костанайскую область, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Акорда.
Сегодня, помимо встречи с жителями Рудного, президент посетил:
- Птицефабрику "Жас-Канат 2006". За последний год здесь было произведено 517 тонн мяса птицы и 199,1 млн штук яиц.
- Соколовский карьер. В 2022 году здесь было добыто 26 млн тонн руды, объем товарной продукции составил более 10 млн тонн.
- Лисаковский теплоцентр. Средний износ котлов достиг 51%, поэтому в ближайшие годы тут планируют капитальный ремонт.
- Центр для детей "Алакай". Токаев наградил директора, отметив многолетний добросовестный труд Любови Захаровой в системе образования.
- Завод по производству автомобилей Kia, где в 2022 году произвели продукции на сумму 614,2 млрд тенге. Токаев запустил производство нового автомобиля и оставил автограф на капоте машины.
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