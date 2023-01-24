Жителям Экибастуза пересчитают плату теплоэнергии за январь
Об этом заявил и.о. генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Дмитрий Захаров.
По его словам, в связи с нестабильной работой оборудования ТЭЦ после аварии в тепловых сетях ежедневно проводятся ремонтно-профилактические работы. Из-за этого ТЭЦ пока не может обеспечить нормальную температуру в домах.
Алгоритм перерасчета будет представлен до 10 февраля - после закрытия отчетного месяца и расчета платежа потребителя.
Как сообщалось ранее, на теплосетях города уже ликвидировали 131 повреждение, остальные 23 обещается устранить в ближайшие 10 дней.
Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.
Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.
Режим ЧС отменили 8 декабря.
4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.
Но 21 января в Экибастузе снова отключили теплоснабжение в 65 жилых домах.