Жителям Экибастуза пересчитают плату теплоэнергии за январь

Жителям Экибастуза пообещали произвести перерасчет за тепло за январь, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил и.о. генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Дмитрий Захаров.

По его словам, в связи с нестабильной работой оборудования ТЭЦ после аварии в тепловых сетях ежедневно проводятся ремонтно-профилактические работы. Из-за этого ТЭЦ пока не может обеспечить нормальную температуру в домах.

Алгоритм перерасчета будет представлен до 10 февраля - после закрытия отчетного месяца и расчета платежа потребителя.

Как сообщалось ранее, на теплосетях города уже ликвидировали 131 повреждение, остальные 23 обещается устранить в ближайшие 10 дней.



Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

Но 21 января в Экибастузе снова отключили теплоснабжение в 65 жилых домах.