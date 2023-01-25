Жакип Асанов о новой должности: Только вчера узнал
Жакип Асанов, которого накануне глава государства назначил депутатом Сената Парламента РК, рассказал, чем он займется на новой должности.
"Вы знаете, я только вчера узнал о том, что мне оказано такое высокое доверие. Но, конечно, я имею, так сказать, в личном портфеле особенно законопроекты, которые затрагивают правоохранительные и судебные системы", – сказал сенатор.
По его словам, Верховный суд РК, который он возглавлял до 8 декабря 2022 года, в последнее время тесно работал с сенаторами.
"Мы в последнее время очень тесно работали, начиная с августа, с депутатами Сената. Очень много было принято согласованных решений, в том числе и с юридической общественностью. Поэтому будем использовать опыт, знания и те мысли, которые не удалось до конца довести в судебной системе, в частности, правоохранительной системе".Жакип Асанов
24 января 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал три указа – о прекращении полномочий депутатов Сената Парламента Казахстана и назначении новых сенаторов.
Первым указом главы государства были прекращены полномочия Маулена Ашимбаева и 12 депутатов Сената Парламента РК. Другим указом президент назначил экс-председателя Верховного суда РК Жакипа Асанова новым депутатом Сената. Этим же документом депутатами верхней палаты Парламента были переназначены Маулен Ашимбаев, Нурторе Жусип, Ляззат Калтаева, Аскар Шакиров. Третьим указом Касым-Жомарт Токаев назначил новых депутатов Сената от Ассамблеи народа Казахстана. Ими стали: Евгений Больгерт, Закиржан Кузиев, Нурия Ниязова, Алишер Сатвалдиев и Геннадий Шиповский.
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