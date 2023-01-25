Жакип Асанов о новой должности: Только вчера узнал

25 января 2023 года в Центральной избирательной комиссии Казахстана бывший председатель Верховного суда РК Жакип Асанов ответил на вопросы журналистов, касающиеся его новой должности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жакип Асанов, которого накануне глава государства назначил депутатом Сената Парламента РК, рассказал, чем он займется на новой должности.

"Вы знаете, я только вчера узнал о том, что мне оказано такое высокое доверие. Но, конечно, я имею, так сказать, в личном портфеле особенно законопроекты, которые затрагивают правоохранительные и судебные системы", – сказал сенатор.

По его словам, Верховный суд РК, который он возглавлял до 8 декабря 2022 года, в последнее время тесно работал с сенаторами.

"Мы в последнее время очень тесно работали, начиная с августа, с депутатами Сената. Очень много было принято согласованных решений, в том числе и с юридической общественностью. Поэтому будем использовать опыт, знания и те мысли, которые не удалось до конца довести в судебной системе, в частности, правоохранительной системе". Жакип Асанов

24 января 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал три указа – о прекращении полномочий депутатов Сената Парламента Казахстана и назначении новых сенаторов.

Первым указом главы государства были прекращены полномочия Маулена Ашимбаева и 12 депутатов Сената Парламента РК. Другим указом президент назначил экс-председателя Верховного суда РК Жакипа Асанова новым депутатом Сената. Этим же документом депутатами верхней палаты Парламента были переназначены Маулен Ашимбаев, Нурторе Жусип, Ляззат Калтаева, Аскар Шакиров. Третьим указом Касым-Жомарт Токаев назначил новых депутатов Сената от Ассамблеи народа Казахстана. Ими стали: Евгений Больгерт, Закиржан Кузиев, Нурия Ниязова, Алишер Сатвалдиев и Геннадий Шиповский.

Новость по теме Кто стал новым депутатом Сената и кто его покинул?

25 января избранным и назначенным президентом сенаторам в Центризбиркоме вручили значки и удостоверения депутатов Сената Парламента.

