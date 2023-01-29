Аким Павлодарской области поручил пересчитать оплату за теплоэнергию для экибастузцев

Аким Павлодарской области Асаин Байханов провел совещание, на котором поручил пересмотреть оплату за тепло для жителей Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

Видео с совещания опубликовано на странице акима в Instagram.





"Собрал сегодня в Экибастузе оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением города. Проверил, как ремонтируются оборудование ТЭЦ и коммуникации". Аким Павлодарской области Асаин Байханов

На совещании аким отметил, что власти получают от населения шквал критики. Население задает вполне справедливый вопрос: "Как мы будем платить за услуги, которые мы не получили"?



"Имеющаяся система пересчета не устраивает ни нас, ни население. Это все надо пересматривать". Аким Павлодарской области Асаин Байханов

На данный момент станцией обеспечивается работа 6 котлов, продолжается восстановление 9 оставшихся повреждений на сетях (3 - на внутриквартальных, 6 - на магистральных).



Последствия ремонтов устранены на 40% участков. На следующей неделе должны приступить к обратной засыпке самых сложных из них, где требуется установка железобетонных лотков.

ТЭЦ готовится к предстоящей масштабной ремонтной кампании. Весной на станции начнётся реконструкция 5 водогрейных и 3 энергетических котлоагрегатов. Сейчас составляется ПСД.

По словам акима, главная текущая задача - не допустить повторной остановки теплоснабжения города и как можно скорее нормализовать его.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.



Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

26 января стало известно, что "Экибастузтеплоэнерго" оштрафовали на сумму более чем миллион тенге.