30 января 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа. Президент был проинформирован об итогах деятельности Высшего судебного совета за 2022 год, состоянии судейского корпуса страны и реализации его поручений, сообщает Zakon.kz.

По словам председателя Высшего судебного совета, благодаря принятым мерам по обновлению судейского корпуса число лиц, рекомендованных к назначению судьями в прошлом году, превысило число судей, покинувших судебную систему.



Во исполнение поручения Касым-Жомарта Токаева по привлечению в судебную систему узких специалистов впервые был проведен конкурс для юристов в отдельных отраслях права, которые сразу могут стать судьями областного суда, минуя районный уровень.

Кроме того, президенту было доложено о планах по институциональному укреплению совета и передаче в его компетенцию всех кадровых вопросов судов, а также по совершенствованию института дисциплинарной ответственности судей. Наряду с этим будет продолжена работа по совершенствованию отбора судей, обеспечению его прозрачности и эффективности.

В завершение встречи глава государства дал ряд поручений и отметил необходимость качественной реализации реформ в судебной системе.