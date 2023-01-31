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Один из лучших фристайлистов мира погиб в Японии

спортсмен Фото: Instagram/kylesmaine
Чемпион мира по фристайлу, американский спортсмен Кайл Смейн погиб при сходе лавины в горах Японии, вблизи одного из высокогорных курортов, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Sun, 31-летний фристайлист проводил тренировки на высоте 2469 м на склонах горнолыжного курорта Хакуба. Вместе с ним в эту лавину попал также австрийский лыжник, который тоже погиб.

Свидетелями трагического инцидента стали три человека, которых тоже настигла лавина, но они чудом сумели спуститься с горы.

Кайл Смейн был чемпионом мира 2015 года по фристайлу в дисциплине "хафпайп". 


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