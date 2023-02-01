Жители Усть-Каменогорска жалуются на агрессивных бродячих собак

Бродячие собаки стали серьезной проблемой для жителей Усть-Каменогорска. Многие люди просто боятся выходить из дома, сообщает Zakon.kz.

Особенно много псов на окраинах города. Они сбиваются в стаи и ходят по улицам, не боясь людей. Чиновники говорят, что не могут решить проблему, – отстреливать бездомных животных запрещает закон. Собак отлавливают, стерилизуют и отпускают на волю, передает КТК.

Бездомные животные стали появляться осенью. По словам Светланы Акашевой, за 10 лет, что она здесь живет, такого не было.

"Бродячие собаки. Ходят не одна и не две собаки, а целыми стаями. По 20, по 10 штук. И вот, если пять прибежит собачек, то… И вот они кидаются. Невозможно ходить ни детям, ни в школу, ни в садик. Я работаю одна, работаю допоздна. Самой страшно – иду с работы. Кинутся на одного ребенка – ничего они не смогут сделать, это все. Как у нас был в прошлом году случай, просто насмерть загрызут". Светлана Акашева

За детей местные переживают больше всего. Более того, случаи нападения уже бывали. Пока дети просто отделываются испугом.

"Надо задуматься самим жителям об этом, чтобы не разводить всех этих собак, не выкидывать их на улицу. Проблема в этом изначально стоит. Но так как их уже развелось очень много, были случаи нападения собак, жильцы жалуются, боятся отправлять детей в школы, вечером боятся возвращаться с работы. То есть, эта проблема очень остро встала не только в нашем районе, но и по всему городу". Татьяна Кениг, председатель садоводческого общества "Восход-2

Чиновники утверждают, что четвероногих отлавливают. Только за прошлый год поймали больше 4,5 тысячи бродячих собак и кошек. Но полностью избавить город от бездомных животных не могут. По закону пойманных псов отправляют в ветклиники на стерилизацию, а после отвозят в частные приюты, но чаще снова отпускают на волю.



"С 23-го года, с начала января, по городу Усть-Каменогорску пришло порядка 157 заявлений от ЦТУ и жителей. В данный момент отстрел и умерщвление животных запрещены. Но мы сейчас занимаемся отловом. И основной проблемой у нас остается отсутствие государственного приюта по городу Усть-Каменогорску". Гл. специалист отдела противоэпизоотических мероприятий Управления сельского хозяйства ВКО Мухтар Жанкебаев

Тем временем жители пригорода вынуждены самостоятельно защищать себя от голодных псов. Отпугивают животных палками. Вот только поможет ли это против целой своры?

3 февраля в Казахстане разработали правила отлова бродячих животных. 26 мая были утверждены правила вакцинации и стерилизации бродячих животных.



4 ноября стало известно, что бродячие собаки атакуют жителей Алматинской области. Кинолог рассказал, как вести себя при столкновении с одичавшими, озлобленными животными.