Новый владелец ТЭЦ Риддера не планирует повышать тариф
По его словам, "проблем с теплом в Риддере больше не будет", передает Astana TV.
"Более того, я хочу взять на себя социальные обязательства в течение ближайших пяти лет после ввода завода в эксплуатацию не поднимать тарифы на тепло". Председатель правления АО "РИДДЕР ТЭЦ" Куралбек Абдрахманов
Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах правительства рассказал о планах по повышению тарифов на коммунальные услуги в Казахстане. Он отметил, что будет "определенное повышение". Причем, в Экибастузе и Риддере - больше всего. Эта новость взволновала риддерцев, у которых этот отопительный сезон проходит в режиме ЧП. Горожане даже собирались писать петицию.
Абрахманов купил ТЭЦ неделю назад - 24 января. Он намерен построить в городе предприятие по производству кокса.
19 января на ТЭЦ в Риддере произошел пожар в цехе топливоподачи.
Пресс-служба акимата ВКО заявила о том, что правоохранительные органы ведут расследование, по результатам которого "Риддер ТЭЦ" окажется либо в государственной собственности, либо ее передадут инвестору, который сможет выполнить все обязательства перед жителями Риддера, и не только "закрыть" долги, но и провести капитальный ремонт оборудования и сетей.
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов считает, что причиной пожара стала преступная халатность владельцев предприятия.