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Новый владелец ТЭЦ Риддера не планирует повышать тариф

Новый владелец ТЭЦ Риддера не планирует повышать тариф Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Куралбек Абдрахманов, приобретший ТЭЦ города Риддер в конце января, заявил, что не планирует повышать тариф на тепло в ближайшие 5 лет, сообщает Zakon.kz.

По его словам, "проблем с теплом в Риддере больше не будет", передает Astana TV.

"Более того, я хочу взять на себя социальные обязательства в течение ближайших пяти лет после ввода завода в эксплуатацию не поднимать тарифы на тепло". Председатель правления АО "РИДДЕР ТЭЦ" Куралбек Абдрахманов

Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах правительства рассказал о планах по повышению тарифов на коммунальные услуги в Казахстане. Он отметил, что будет "определенное повышение". Причем, в Экибастузе и Риддере - больше всего. Эта новость взволновала риддерцев, у которых этот отопительный сезон проходит в режиме ЧП. Горожане даже собирались писать петицию.

Абрахманов купил ТЭЦ неделю назад - 24 января. Он намерен построить в городе предприятие по производству кокса.

19 января на ТЭЦ в Риддере произошел пожар в цехе топливоподачи.

Пресс-служба акимата ВКО заявила о том, что правоохранительные органы ведут расследование, по результатам которого "Риддер ТЭЦ" окажется либо в государственной собственности, либо ее передадут инвестору, который сможет выполнить все обязательства перед жителями Риддера, и не только "закрыть" долги, но и провести капитальный ремонт оборудования и сетей.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов считает, что причиной пожара стала преступная халатность владельцев предприятия.

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