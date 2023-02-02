Мейржан Туребаев потребовал ограничить присутствие СМИ в суде

В Алматы продолжается главное судебное разбирательство по делу о создании трех финансовых пирамид Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology. На скамье подсудимых 12 человек, в том числе вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, сообщает Zakon.kz.

В процессе судебного разбирательства, между допросом потерпевших, Туребаев заявил, что якобы одно из казахстанских СМИ выдало недостоверную информацию относительно него и вайнера Мейирхана Шерниязова.

В этой связи подсудимый обратился к суду с просьбой ограничить СМИ в судебном процессе.

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнер Мейржан Туребаев, актеры Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой.



Известные казахстанские вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были арестованы в апреле 2022 года по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. Они признаны подозреваемыми и находятся в СИЗО. Третий вайнер – Азимжан Саидбаев – находится в розыске.

9 января 2023 года в ходе судебного процесса выступили с показаниями трое пострадавших: Тимур Оспанов, Сардор Хакимов и Канат Несипбеков. Также гособвинитель Ерлан Куланбаев зачитал подсудимым обвинительный акт.

Всего суду предстоит допросить 200 пострадавших. На данный момент уже опрошено порядка 90 потерпевших.

На предварительном слушании судья изменила меру пресечения в отношении Мейржана Туребаева, его отправили под домашний арест, а остальные фигуранты дела остались под стражей. Стоит отметить, что некоторые пострадавшие вкладчики еще до начала процесса шли буквально на крайние меры. Так, 11 апреля 2022 года пострадавшая от действия лиц, причастных к финпирамиде, совершила самоподжог возле здания МВД в Астане. В компанию женщина вложила более 20 млн тенге.

Следующее слушание состоится 6 февраля.