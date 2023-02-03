Курсы валют на выходные дни: 4 и 5 февраля
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 458,61 тенге, снизившись на 1,05 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 67,99 тенге (-0,53).
Средневзвешенный курс российского рубля также снизился до 6,51 тенге (-0,04)
Средневзвешенный курс евро снизился и составил 500,83 тенге (-4,97).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,5-462 тенге, евро – по 498-503,5 тенге, российские рубли – по 6,35-6,65 тенге.
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