"Риддер ТЭЦ" возместило убытки более чем 20 тыс. потребителей

Перерасчет за недопоставленное тепло сделало руководство АО "Риддер ТЭЦ" более 20 тыс. потребителей, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет прокуратура Восточно-Казахстанской области, по поручению главы государства и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, прокуратурой Восточно-Казахстанской области проводится проверка в деятельности АО "Риддер ТЭЦ".

"В ходе проверки установлены факты недопоставки тепловой энергии населению и ухудшения ее качества. С целью защиты прав потребителей прокуратурой области в адрес Департамента по регулированию естественных монополий ВКО внесен акт надзора о принятии мер по обеспечению перерасчета АО "Риддер ТЭЦ", – говорится в сообщении.

В связи с этим АО "Риддер ТЭЦ" возмещены убытки 21,7 тыс. потребителей через перерасчет на сумму 63 млн тенге.

19 января на ТЭЦ в Риддере произошел пожар в цехе топливоподачи.



Пресс-служба акимата ВКО заявила о том, что правоохранительные органы ведут расследование, по результатам которого "Риддер ТЭЦ" окажется либо в государственной собственности, либо ее передадут инвестору, который сможет выполнить все обязательства перед жителями Риддера, и не только "закрыть" долги, но и провести капитальный ремонт оборудования и сетей.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов считает, что причиной пожара стала преступная халатность владельцев предприятия.

24 января ТЭЦ купил Куралбек Абдрахманов.

2 февраля он заявил, что не планирует повышать тариф.