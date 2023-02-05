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"Не летай на Марс!"- Билл Гейтс обратился к Илону Маску

"Не летай на Марс!"- Билл Гейтс обратился к Илону Маску Фото: Twitter.com/BillGates
Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал владельца SpaceX и Twitter Илона Маска не летать на Марс, а вложить деньги в разработку и производство вакцин, сообщает Zakon.kz

По информации CNBC, Гейтс считает, что инвестиции Маска в будущие полеты на Марс не будут выгодными.

Он добавил, что финансирование разработки вакцин было бы лучшим использованием наличных денег, чем отправка людей на красную планету.

"Вы можете купить вакцину против кори и спасти жизнь за тысячу долларов", - сказал Гейтс в интервью каналу.

Ранее сообшлось, что Гейтс и Маск часто враждовали на протяжении многих лет. В апреле Маск сказал, что спросил Гейтса, не продает ли он Tesla без покрытия — другими словами, делает ставку на то, что цена акций производителя электромобилей упадет.

Когда Гейтс рассказал в 2020 году, что купил себе полностью электрический Porsche

Пользователь Taycan в Твиттере спросил: «Интересно, почему Билл Гейтс решил использовать Taycan вместо Tesla».

Маск ответил в Твиттере: "Мои разговоры с Гейтсом не впечатляют [если честно]".

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