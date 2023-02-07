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16 человек хотят вернуться в Казахстан из Турции бортом МЧС, сообщили в МИД

Турция Фото: Anadolu Agency
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге сообщил, что 16 казахстанцев хотят вернуться в Казахстан из Турции бортом МЧС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров напомнил, что 7 февраля в 10:00 из Алматы в Турцию вылетел специальный борт МЧС РК. По его словам, самолет прибыл в турецкий город Газиантеп, где наши спасатели в координации с турецкими коллегами развернут свои силы для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

"Наши спасатели поехали туда не искать именно казахстанцев. Они в общей операции участвуют по ликвидации последствий землетрясения. Если наши граждане хотят самостоятельно выехать в Турцию для поисков (своих родных. – Прим. ред.), то желательно этого не делать, так как первое время там будет проблематично кого-либо найти. Ждать, пока специалисты занимаются этим вопросом". Айбек Смадияров

Между тем он сообщил, что бортом МЧС РК планируется привезти в Казахстан некоторых наших граждан, которые изъявили желание вернуться домой.

"По состоянию на 15:00 18 человек, из них 16 граждан РК и двое граждан Кыргызстана. Ожидается прибытие борта в Астану. Время вылета будет сообщено дополнительно. Борт МЧС не вылетает же по определенному расписанию. Максимально мы постараемся наших граждан собрать. Это ИЛ-76.Там достаточно места. Мы объявили. Они дали о себе знать, сейчас в аэропорту города Газиантеп их собираем. Это все происходит сейчас в реальном режиме. Наши дипломаты там находятся в аэропорту и идет перекличка, кого домой отправить этим бортом".Айбек Смадияров

Между тем он не называет это эвакуацией казахстанцев из Турции.

"Это не эвакуация, так как борт МЧС прибывает туда с нашим отрядом, то есть, естественно, он не может там долго находиться, сразу же должен вернуться, и как раз-таки в Газиантепе находится группа наших граждан, которые могут вернуться на этом борту. Это не означает, что мы собираем со всей Турции в этом городе наших граждан. Речь об эвакуации пока не идет. Рейсовые самолеты летают в обычном режиме. Поэтому нашим гражданам, кто оказался в трудной ситуации, нужно обратиться в авиакомпании и перебить свои билеты и через Стамбул, Анкару или Анталию вылетать по разным направлениям". Айбек Смадияров

Серия мощных землетрясений на территории Турции и Сирии случилась 6 февраля утром. Магнитуда составила 7,8 балла. После жители стран ощутили еще не менее 10 афтершоков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур на семь дней в связи с разрушительными землетрясениями в стране.

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