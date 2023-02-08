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На юге Турции произошло землетрясение силой 4 балла

Турция Фото: wikimedia
У берегов района Яйладагы провинции Хатай на юге Турции 8 февраля произошло землетрясение магнитудой 4 балла, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения находился от берега в 71,61 км, сообщили в турецком Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). 

Толчки зафиксированы в Средиземном море в 03:22 по местному времени. Очаг залегал на глубине 6,94 км, пишет Anadolu

Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции. Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.

Ученые выяснили, что разрушительное землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу: литосферные плиты сдвинулись на три метра. 

7 февраля у побережья Турции произошло землетрясение силой 4,4 балла. 

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