На юге Турции произошло землетрясение силой 4 балла

У берегов района Яйладагы провинции Хатай на юге Турции 8 февраля произошло землетрясение магнитудой 4 балла, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения находился от берега в 71,61 км, сообщили в турецком Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).



Толчки зафиксированы в Средиземном море в 03:22 по местному времени. Очаг залегал на глубине 6,94 км, пишет Anadolu.

Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции. Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.

Ученые выяснили, что разрушительное землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу: литосферные плиты сдвинулись на три метра.

7 февраля у побережья Турции произошло землетрясение силой 4,4 балла.