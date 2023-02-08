Казахстанские спасатели рассказали об обстановке в Турции

Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев, вылетевший в Турцию с первой группой казахстанских спасателей и медиков, рассказал об обстановке в стране, сообщает Zakon.kz.

По словам вице-министра, в настоящее время ведутся работы по разбору завалов по улице Атагюль в Газиантепе.

"Спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям РК поделили на две группы. Основная группа... работает на одном объекте. Вторая группа в количестве 10 человек помогает спасателям Турецкой Республики по разбору завалов. В целом, обстановка сложная". Ибрагим Кульшимбаев

Вице-министр указал на дом, который был позади него, и отметил, что строение полностью разрушено. Он пояснил, что ведется разбор завалов и поиск выживших.

"Работа инженерной техники и остальных служб организована. Также организовано уличное питание волонтерами и местными жителями. Руководство городской администрации тоже находится на месте". Ибрагим Кульшимбаев

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