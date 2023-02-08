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Казахстанские спасатели рассказали об обстановке в Турции

Казахстанские спасатели рассказали об обстановке в Турции Фото: скриншот видео
Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев, вылетевший в Турцию с первой группой казахстанских спасателей и медиков, рассказал об обстановке в стране, сообщает Zakon.kz.

По словам вице-министра, в настоящее время ведутся работы по разбору завалов по улице Атагюль в Газиантепе.

"Спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям РК поделили на две группы. Основная группа... работает на одном объекте. Вторая группа в количестве 10 человек помогает спасателям Турецкой Республики по разбору завалов. В целом, обстановка сложная".Ибрагим Кульшимбаев

Вице-министр указал на дом, который был позади него, и отметил, что строение полностью разрушено. Он пояснил, что ведется разбор завалов и поиск выживших.

"Работа инженерной техники и остальных служб организована. Также организовано уличное питание волонтерами и местными жителями. Руководство городской администрации тоже находится на месте".Ибрагим Кульшимбаев

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Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в Турции и Сирии утром 6 февраля 2023 года. Согласно последним данным, количество погибших в двух странах превысило 7800 человек, пострадали – более 30 тыс.

7 февраля по поручению главы государства в Турцию вылетели спецбортом МЧС казахстанские спасатели и медики. Этим же спецбортом вечером в Астану из Турции прилетели 16 казахстанцев и два кыргызстанца. По данным Министерства иностранных дел РК, в Турции могут находиться около 75 тыс. казахстанцев.

8 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.

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