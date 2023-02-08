Число погибших от землетрясения в Турции превысило семь тысяч человек
Разрушены 5775 зданий. В ликвидации последствия землетрясения задействованы около 100 тысяч человек – МЧС, полиция, военные и НПО, добровольцы.
"К сожалению, по мере ликвидации последствий землетрясения увеличивается количество жертв", – сказал Уфук Экиджи.
Поступила помощь от 36 государств.
Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции. Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.
Ученые выяснили, что разрушительное землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу: литосферные плиты сдвинулись на три метра.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям поделились оперативными кадрами поисково-спасательных работ и работ по демонтажу конструкций домов, поврежденных в результате землетрясения.