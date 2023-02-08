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Число погибших от землетрясения в Турции превысило семь тысяч человек

Турция Фото: Anadolu Agency
В Турции после разрушительных землетрясений число погибших составило 7108 человек, пострадавших – более 41 тыс. человек. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Разрушены 5775 зданий. В ликвидации последствия землетрясения задействованы около 100 тысяч человек – МЧС, полиция, военные и НПО, добровольцы.

"К сожалению, по мере ликвидации последствий землетрясения увеличивается количество жертв", – сказал Уфук Экиджи.

Поступила помощь от 36 государств. 

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции. Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.

Ученые выяснили, что разрушительное землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу: литосферные плиты сдвинулись на три метра.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям поделились оперативными кадрами поисково-спасательных работ и работ по демонтажу конструкций домов, поврежденных в результате землетрясения. 

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