Число погибших от землетрясения в Турции превысило семь тысяч человек

В Турции после разрушительных землетрясений число погибших составило 7108 человек, пострадавших – более 41 тыс. человек. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Разрушены 5775 зданий. В ликвидации последствия землетрясения задействованы около 100 тысяч человек – МЧС, полиция, военные и НПО, добровольцы.

"К сожалению, по мере ликвидации последствий землетрясения увеличивается количество жертв", – сказал Уфук Экиджи.

Поступила помощь от 36 государств.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции. Всего за день свыше 10 афтершоков почувствовали жители Турции после мощного землетрясения.



Ученые выяснили, что разрушительное землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу: литосферные плиты сдвинулись на три метра.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям поделились оперативными кадрами поисково-спасательных работ и работ по демонтажу конструкций домов, поврежденных в результате землетрясения.

