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Землетрясение в Турции: число погибших выросло до 12,3 тысяч человек

Землетрясение в Турции: число погибших выросло до 12,3 тыс. Фото: www.aa.com.tr
При землетрясении в Турции погибло 12 391 человек. Такие данные приводит агентство Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), передает Zakon.kz

Кроме того Анадолу сообщает о 62 тысячах 914 получивших ранения в результате землетрясений в Кахраманмараше.

Цифры продолжают расти, под завалами все еще остаются пострадавшие. В условиях зимних холодов возможностей извлечь их оттуда живыми все меньше.

Ранее поступали данные о 9 тыс. погибших и 38,2 тыс. пострадавших.

Казахстанцы также были и еще остаются среди пострадавших. При этом в Астану из Турции вернулись 16 казахстанцев. Людей эвакуировали из города Газиантеп на самолете, который ранее доставил туда казахстанских спасателей. Волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции.В целом в ликвидации последствий стихийного бедствия помогают спасатели 36 стран, в том числе и Казахстана.

Утром 6 февраля 2023 года в центральной части Турции произошло несколько мощных землетрясений, разрушивших дома. Днем землетрясение повторилось. Оно ощущалось в Грузии, Армении, Ираке и других странах.

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