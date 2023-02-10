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Поиски закончились, тело второго казахстанца извлечено из-под завалов в Антакье

Поиски закончились, тело второго казахстанца извлечено из под завалов в Антакье Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили о том, что в полностью разрушенном здании в Турции в провинции Хатай наши спасатели обнаружили и извлекли тело казахстанца Мирболата Курмашева, сообщает Zakon.kz

По информации МЧС, при передвижении в условиях завала спасатели максимально оперативно проделывали специальный лаз для доступа к предварительно установленному месту поисков.

"Проникновение обеспечивалось через небольшие пустоты. При этом спасатели старались проделывать меньше проломов в преградах, чтобы не допустить повторного обрушения элементов конструкции, обеспечивали крепление опасных участков в завале, поднимали и перемещали детали завала", - говорится в сообщении Telegram-канала.

В МЧС добавили, что извлечение пострадавших, находящихся в глубине завала, требует много времени и может повлечь перемещение и осадки разрушенных конструкций.

Как отмечали ранее, родные до последнего не оставляли поисков и надежд найти Мирболата живым. И вот буквально недавно в Telegram-канале брат погибшего Алмат написал: "Мы потеряли его".

Отметим, что Мирболат Курмашев был международным агентом технопарка Astana Hub. На момент землетрясения он и его коллеги: Адиль Кадырбеков, Сабина Мамадьярова и Кубилай Кескин находились в провинции Хатай. После землетрясения связь с ними прервалась

Позже брат пропавшего заявил, что казахстанские волонтеры в ночь на 8 февраля вылетают на поиски. В МИДе тоже знали о ситуации и помогали в поисках.

Группа неравнодушных казахстанцев прилетели в город Антакью, чтобы вместе со спасателями участвовать в поисках и разборах завалов. Они нашли местоположение, и не покидали его прилагая усилия в поиске спецтехники. Совсем недавно Алмат писал, что техника найдена, кранами разбирают завалы и в целом, надежда еще есть и поиски продолжаются. Ну, а уже после такие плохие новости...

Ранее погибшими также были найдены гражданин РК Адиль Кадырбеков и гражданин Турции Кубилай Кескин.

Казахстанка Сабина Мамадьярова, которая также оказалась под завалами получила перелом руки и ей была проведена серьезная операция.

Как сообщали ранее утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

По последним данным, количество жертв в Турции увеличилось до 17 674 человек.

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Елена Вебер
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