Роналду впервые оформил покер в матче чемпионата Саудовской Аравии
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Звездный нападающий четыре раза лично сам огорчил голкипера клуба "Аль-Вахда" Атиа Абдулкуддуса в гостевом поединке. Капитан "Аль-Насра" открыл счет на 21-й минуте, на 40-й – забил второй гол, на 53-й – сделал хет-трик, а также реализовал пенальти на 61-й минуте, тем самым записав в свой актив покер. Итоговый счет на табло – 4:0 в пользу "Аль-Насра".
Роналду последний раз покером отметился 10 сентября 2019 года в составе сборной Португалии, когда поразил ворота команды Литвы – 5:1.
Great feeling to have scored 4 goals and reaching my 500th league goal in a very solid win by the team!💪🏼— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 9, 2023
⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/o2ZfV6fYBu
"Прекрасное чувство, забить четыре гола и достичь моего 500-го гола в лиге при очень уверенной победе команды". Криштиану Роналду
Суммируя все голы Криштиану к этому моменту, португалец поражал ворота соперников 503 раза, выступая за пять клубов. Он забивал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус" и "Аль-Наср".