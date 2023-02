Роналду впервые оформил покер в матче чемпионата Саудовской Аравии

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



Звездный нападающий четыре раза лично сам огорчил голкипера клуба "Аль-Вахда" Атиа Абдулкуддуса в гостевом поединке. Капитан "Аль-Насра" открыл счет на 21-й минуте, на 40-й – забил второй гол, на 53-й – сделал хет-трик, а также реализовал пенальти на 61-й минуте, тем самым записав в свой актив покер. Итоговый счет на табло – 4:0 в пользу "Аль-Насра".

Роналду последний раз покером отметился 10 сентября 2019 года в составе сборной Португалии, когда поразил ворота команды Литвы – 5:1.

Great feeling to have scored 4 goals and reaching my 500th league goal in a very solid win by the team!💪🏼

⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/o2ZfV6fYBu