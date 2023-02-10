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Роналду впервые оформил покер в матче чемпионата Саудовской Аравии

Футбол Покер Аль-Наср Фото: twitter/AlNassrFC_EN
Португальский форвард клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил четыре мяча в поединке 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии в ворота команды "Аль-Вахда", сообщает Zakon.kz.

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Звездный нападающий четыре раза лично сам огорчил голкипера клуба "Аль-Вахда" Атиа Абдулкуддуса в гостевом поединке. Капитан "Аль-Насра" открыл счет на 21-й минуте, на 40-й – забил второй гол, на 53-й – сделал хет-трик, а также реализовал пенальти на 61-й минуте, тем самым записав в свой актив покер. Итоговый счет на табло – 4:0 в пользу "Аль-Насра".


Роналду последний раз покером отметился 10 сентября 2019 года в составе сборной Португалии, когда поразил ворота команды Литвы – 5:1.



"Прекрасное чувство, забить четыре гола и достичь моего 500-го гола в лиге при очень уверенной победе команды". Криштиану Роналду

Суммируя все голы Криштиану к этому моменту, португалец поражал ворота соперников 503 раза, выступая за пять клубов. Он забивал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус" и "Аль-Наср".

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