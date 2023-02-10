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Казахстанские спасатели достали из-под завалов в Турции живыми семь человек и 14 тел

землетрясение Фото: МЧС РК
Казахстанские спасатели и медики продолжают усиленно работать в двух турецких городах – Газиантеп и Нурдалы. При поисково-спасательных операциях спасены 7 человек и 14 тел извлечено из-под завалов. Об этом рассказал первый вице-министр МЧС Ибрагим Кульшимбаев, сообщает Zakon.kz.

На этом участке проводятся инженерные работы по демонтажу этажей, отметил Кульшимбаев.

"После этого на нижних этажах будут начаты работы по поиску людей при помощи служебных собак и специальных приборов поиска. Работы продолжаются до указания оперативного штаба по ликвидации землетрясения", – отметил Ибрагим Кульшимбаев.

Утром 6 февраля мощное землетрясение произошло в Турции, власти объявили самый высокий уровень тревоги. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции.

Первая группа спасателей вылетела в Турцию 7 февраля, вторая была направлена уже на следующий день. Соответствующее поручение ранее дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

10 февраля в МЧС Казахстана показали видео спасения людей в Турции. 

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