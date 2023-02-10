Казахстанские спасатели достали из-под завалов в Турции живыми семь человек и 14 тел

Фото: МЧС РК

Казахстанские спасатели и медики продолжают усиленно работать в двух турецких городах – Газиантеп и Нурдалы. При поисково-спасательных операциях спасены 7 человек и 14 тел извлечено из-под завалов. Об этом рассказал первый вице-министр МЧС Ибрагим Кульшимбаев, сообщает Zakon.kz.

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