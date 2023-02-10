Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Турции число погибших в результате землетрясения превысило 19 тысяч

здание Фото: пресс-служба МЧС РК
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что число погибших в результате землетрясения в стране превысило 19 тыс., сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, Эрдоган провел брифинг в Малатье.

"В 10 пострадавших от землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше провинциях погибли 19 388 человек. Пострадавших – 77 711", – сказал он.

По словам Эрдогана, всего в ликвидации последствий катастрофы с учетом прибывших из других стран команд заняты более 141 тыс. человек.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля.

Одеяла, фонарики и памперсы – волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции.

Читайте также

В Усть-Каменогорске "заминировали" 12 школ

На какую помощь рассчитывать казахстанцам, попавшим в ЧС за рубежом

50 тонн гумпомощи из Казахстана отправили в Сирию

Елена Беляева
Землетрясения в Турции Эрдоган Реджеп Тайип
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
погибший в Турции казахстанец
Стала известна личность погибшего при землетрясении в Турции казахстанца
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
"Мы потеряли его" - родные сообщили о погибшем Мирусе Курмашеве
"Мы потеряли его", – родные сообщили о погибшем Мирусе Курмашеве
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления