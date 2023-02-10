В Турции число погибших в результате землетрясения превысило 19 тысяч

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что число погибших в результате землетрясения в стране превысило 19 тыс., сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, Эрдоган провел брифинг в Малатье.

"В 10 пострадавших от землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше провинциях погибли 19 388 человек. Пострадавших – 77 711", – сказал он.

По словам Эрдогана, всего в ликвидации последствий катастрофы с учетом прибывших из других стран команд заняты более 141 тыс. человек.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля.

Одеяла, фонарики и памперсы – волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции.