В Сирии число погибших в результате землетрясения превысило 1300 человек

В Сирии число погибших в результате землетрясения увеличилось до 1387 человек, сообщает Zakon.kz.

По последним данным Минздрава страны, пострадали 2326 человек.

Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции. По последним данным, число жертв превысило 18 тыс. человек.



Президент Сирии Башар Асад назвал ситуацию в республике после землетрясения катастрофической. Он заверил, что будет сделано все для восстановления районов и помощи людям. МИД страны призвал США немедленно снять санкции.

Токаев поручил направить гуманитарную помощь Сирии. Первый борт уже вылетел из Алматы в Сирию 10 февраля 2023 года.

