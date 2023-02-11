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Разлом земли после землетрясения в Турции и Сирии нанесли на карту

Разлом земли после землетрясения в Турции и Сирии нанесли на карту Фото: Anadolu Agency
Европейские ученые с помощью спутника установили точные данные по разлому, который образовался в результате землетрясения, и нанесли его на карту, сообщает Zakon.kz.

По данным, полученным учеными в 10 февраля, разлом от первого толчка составил 300 км, второй разорвал землю еще на 140 км, пишет ВВС.

"Новостные агентства всегда показывают землетрясения как "эпицентр", как если бы это был точечный источник (как бомба). На самом деле, все землетрясения вызваны скольжением по протяженным разломам, и чем сильнее землетрясение, тем больше разлом, который образовался". профессор Тим Райт, директор британского Центра наблюдения и моделирования землетрясений, вулканов и тектоники (Comet)

Случившиеся разломы ученые называют "левосторонними". Это значит, на какой бы стороне разлома не находится человек, другая сторона сместится влево. Местами смещения достигают нескольких метров, отмечают эксперты.

Карты, которые составляют ученые, помогают оценить масштаб разрушений, последствия землетрясений. На этот раз разломы прошли по жилым районам, иногда, по местам, где стоят дома, сказано в исследовании.

"Ущерб будет наибольшим вблизи разлома, но, конечно, он также распространяется на обширную область по обе стороны от разлома. Это просто ужасно". профессор Райт

6 февраля утром в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Магнитуда колебаний составила 7,8 баллов. После первых толчков жители ощутили еще не менее десятка афтершоков.

По последним данным, число жертв в Турции достигло 19 тысяч человек. Пострадали более 77,7 тысяч человек. В Сирии число погибших в результате землетрясения увеличилось до 1387 человек. Постравшими власти называют 2326 человек.

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