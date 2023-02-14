В Турции спасли двух братьев на девятые сутки после землетрясения

В районе Дулкадироглу провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции спустя 198 часов после землетрясения из-под завалов спасли двух братьев, сообщает Zakon.kz.

14 февраля из-под завалов вытащили 17-летнего Мухаммеда Энеса Йенинара и его старшего брата, 21-летнего Баки Йенинара. Раненых госпитализировали, пишет Anadolu.

Cпасатели не теряют надежду найти выживших в зоне бедствия. 12 февраля турецкие спасатели поделились душераздирающими кадрами. Удалось спасти 7-месячного младенца, пролежавшего под обломками дома около 140 часов.

11 февраля через 114 часов после землетрясения в турецком городе Адыяма удалось вытащить из-под завалов 10-летнего мальчика.



Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции.



Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 31,6 тыс. человек.



