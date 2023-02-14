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В Турции спасли двух братьев на девятые сутки после землетрясения

мужчина, землетрясение, Турция Фото: Anadolu Agency
В районе Дулкадироглу провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции спустя 198 часов после землетрясения из-под завалов спасли двух братьев, сообщает Zakon.kz.

14 февраля из-под завалов вытащили 17-летнего Мухаммеда Энеса Йенинара и его старшего брата, 21-летнего Баки Йенинара. Раненых госпитализировали, пишет Anadolu.

Cпасатели не теряют надежду найти выживших в зоне бедствия. 12 февраля турецкие спасатели поделились душераздирающими кадрами. Удалось спасти 7-месячного младенца, пролежавшего под обломками дома около 140 часов.

11 февраля через 114 часов после землетрясения в турецком городе Адыяма удалось вытащить из-под завалов 10-летнего мальчика.

Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано позже в центральной части Турции.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 31,6 тыс. человек.


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